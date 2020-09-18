У хасидов на границе обнаружили коронавирус: от госпитализации отказались

У четырех хасидов, которые находятся на границе в Новых Яриловичах обнаружили коронавирус. Сообщается, что от госпитализации они отказались и решили остаться на украино-белорусской границе.

Как рассказала председатель Черниговской областной организации общества Красного Креста Оксана Мудрая в комментарии для "Суспільне", у четырех хасидов медики подтвердили COVID-19. Им была предложена госпитализация в белорусскую больницу, но они отказались и приняли решение остаться на границе между Украиной и Беларусью.

Представители Национального комитета Красного Креста вместе с отрядом быстрого реагирования облачились в защитные костюмы, чтобы оказать помощь хасидам на границе. Они передали 60 пакетов средств личной гигиены, 60 теплых одеял и 60 литров воды.

От еврейской общины Умани хасидам доставили 4000 пакетов специальной еды. Как отмечает Мудрая, паломники чувствуют себя удовлетворительно, помощи они обрадовались и поблагодарили за участие. Они пребывают в прекрасном расположении духа, поют и танцуют.

На данный момент на границе Украины и Беларуси находится около полутора тысяч хасидов, которые прибыли на празднование Рош-га-Шана. Однако украинская сторона временно ограничила движение транспорта и граждан в пункте "Новые Яриловичи".

У хасидов, которые застряли на границе, обнаружили COVID-19

Напомним, ранее мы писали о том, что застрявшие на границе хасиды в вышиванках спели гимн Украины.

А также рассказывали о том, что Украина закрыла пункт пропуска на границе с Беларусью и отказалась пропускать хасидов в страну.