Храбрый пенсионер насобирал целый склад вражеского оружия и передал украинским защитникам (видео)

Как дедушка забрал оружие у оккупантов

Военный рассказал, что их подразделение пытается наступать и продвигаться в Запорожской области.

"Во время этого нам, безусловно, иногда приходится штурмовать позиции оккупантов, выбивать их оттуда и занимать более выгодные позиции для нас. Я хочу рассказать несколько историй, которые очень символичны сейчас", - сказал Жорин.

По его словам, в Харьковской области, где украинские защитники вели битвы в одном из населенных пунктов. Там у них почти закончились любые противотанковые средства.

"В это время из подвала своего дома вылез дедушка. Он спросил бойцов, не нужны ли им РПГ. Солдаты спустились в подвал и увидели там склад российского противотанкового вооружения", - подчеркнул Жорин.

Как выяснилось, все это время пожилой мужчина собирал оружие на окраинах села, сносил в подвал, чтобы по возможности отдать украинским защитникам.

Также он рассказал о поведении российских военных во время отступления. В частности, когда защитники атаковали вражеские позиции на одном из направлений на Запорожье, то оккупанты начали отступать. Когда русские бежали, то кричали лозунг "ахмат - сила".

В комментариях пользователи поражены от храбрости дедушки и пишут, что он настоящий патриот.