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Храбрый пенсионер насобирал целый склад вражеского оружия и передал украинским защитникам (видео)

Пенсионер обеспечил украинских защитников оружием (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во время боев с оккупантами украинские военные становятся свидетелями храбрости мирных жителей. В частности, в Харьковской области пенсионер обеспечил украинских защитников ручными противотанковыми гранатометами.

Историей с фронта поделился Максим Жорин из отдельного полка специального назначения "Азов" в Telegram.

Как дедушка забрал оружие у оккупантов

Военный рассказал, что их подразделение пытается наступать и продвигаться в Запорожской области.

"Во время этого нам, безусловно, иногда приходится штурмовать позиции оккупантов, выбивать их оттуда и занимать более выгодные позиции для нас. Я хочу рассказать несколько историй, которые очень символичны сейчас", - сказал Жорин.

По его словам, в Харьковской области, где украинские защитники вели битвы в одном из населенных пунктов. Там у них почти закончились любые противотанковые средства.

"В это время из подвала своего дома вылез дедушка. Он спросил бойцов, не нужны ли им РПГ. Солдаты спустились в подвал и увидели там склад российского противотанкового вооружения", - подчеркнул Жорин.

Как выяснилось, все это время пожилой мужчина собирал оружие на окраинах села, сносил в подвал, чтобы по возможности отдать украинским защитникам.

Также он рассказал о поведении российских военных во время отступления. В частности, когда защитники атаковали вражеские позиции на одном из направлений на Запорожье, то оккупанты начали отступать. Когда русские бежали, то кричали лозунг "ахмат - сила".

В комментариях пользователи поражены от храбрости дедушки и пишут, что он настоящий патриот.

  • Дедушка настоящий герой. Слава Украине!;
  • Спасибо, за добрые новости. Берите в плен тех собак, чтобы была возможность обменять их на наших защитников;
  • Дедушка молодец, здоровья ему до сто лет;
  • Ну дедушка просто крутой.

Ранее мы сообщали, что украинские военные рассказали о пытках в плену РФ.

Также украинец на весь мир рассказал о зверствах оккупантов. По его словам, россияне заставляли выбирать, кто умрет первым.

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Харьков