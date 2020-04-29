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Под Харьковом возле военных складов вспыхнул пожар: в сети появилось видео

STYLERЖизнь    29.04.2020 - 19:38
Под Харьковом возле военных складов вспыхнул пожар: в сети появилось видео
Пожар под Харьковом (коллаж: РБК-Украина)

В Балаклее вспыхнул пожар возле военных складов

В среду, 29 апреля, в районе военных складов в Балаклее Харьковской области загорелась трава и мусор. Спасатели выехали на пожар в 12:30 и там работало три отделения.

Об этом инциденте сообщил Telegram-канал "Веха (Харьков) Дома", который также опубликовал видео возгорания.

Пожар в районе военных складов в Балаклее (видео: YouTube)

Напомним, что недавно под Житомиром произошел серьезный пожар, который уничтожил леса и села. По словам журналиста Дениса Казанского, из-за пожара наполовину сгорело село Личман, а соседнее село Магдин выгорело полностью.

Он также опубликовал ужасные фото, которые показали последствия сильного пожара. Казанский отметил, что в лесу горела в основном подстилка, которая в это время года обычно была влажной и сырой, но в области давно не было дождей.

Ранее сообщалось о том, что в природном парке под Сумами при пожаре погибли птицы из Красной книги. Возгорание произошло на территории Гетманского национального природного парка из-за поджога сухой травы.

Животные, которые попадают в район пожара в ночное время, практически всегда погибают. У них мало шансов на спасение. При этом пожарные и работники парка быстро среагировали на инцидент, что помогло избежать распространения огня в лес.

Виновным пожара грозят новые увеличенные штрафы, а также уголовная ответственность.

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