Под Харьковом вертолет устроил опасные маневры на людном пляже: видео возмутило сеть

Под Харьковом вертолет устроил маневры над пляжем (коллаж РБК-Украина)

Вертолет "сдул" надувную лодку с людьми

Под Харьковом военные вертолет во время учений совершал опасные маневры около водоема, где в это время купались отдыхающие. Граждане не на шутку перепугались, так как пилот летал довольно низко над водой, а воздушные порывы даже перевернули надувную лодку с людьми.

Видео инцидента 29 июля в Чугуеве опубликовано в паблике "Харьков LIVE".

Как видно на кадрах, пилот военного вертолета несколько раз демонстрировал отдыхающим свое мастерство управлять воздушной боевой техникой. Однако такой мастер-класс вызвал не только аплодисменты, но и возмущение.

При первом пролете вертолет медленно пролетел около воды, образовав сильный "бриз" работающими лопастями, который сдул лодку, а отдыхающие оказались в воде.

Примечательно, что надувное плавсредство с закрепленным веслом несколько раз перевернулось в воздухе, сильно ударяясь о воду во время "сальто", и только чудом никого из плавающих не зацепило. Причем купались как взрослые, так и дети.

Спустя минуту-другую вертолет совершил повторный пролет метрах в двух от воды, где продолжали купаться люди.

"Это вам не кафе с банкетами и застольями. Это реалити - жизнь!" - говорит одна из отдыхающих.

В публикации отмечается, что вертолетные полеты оказались учениями.

"Но почему их проводят возле людного пляжа, переместились хотя бы в другой конец водоема или людей убрали. Ведь на учениях как раз отрабатывают навыки и может произойти что угодно", - говорится в сообщении.

Видео: Под Харьковом вертолет распугал отдыхающих на пляже и перевернул надувную лодку с людьми

В сети такие учения над головами людей вызвали массу возмущения. В частности, юзеры обращают внимание на высокую вероятность очень печальных последствий - ведь лодка с веслом действительно ударила по воде совсем рядом с купающимися детьми.

Фото: скрин комментариев facebook.com/livekharkov

Ранее мы писали о том, что первый вертолет Н145 для украинских "копов" и спасателей сняли на заводе в Германии.