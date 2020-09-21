Под Харьковом учительница била 5-классницу книгой по голове: детали ЧП

В Харьковской области в лицее №7 Первомайска произошел вопиющий случай. На уроке истории в 5-А классе учительница ударила ребенка книгой по голове. Ученица сидела за партой и рассматривала странички в книге. Преподавателю это не понравилось и она нанесла удар девочке, вместо того, чтобы просто сделать замечание. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Школьница рассказала дома родителям о произошедшем родителям и на следующий день мама ребенка написала заявление в Первомайский отдел полиции.

Сейчас материал передан в ювенальную превенцию районной полиции. Работники опросили учителя истории и одноклассников девочки, которые подтвердили действия учителя. Информация о происшествии внесена в Единый реестр.

В отношении учителя будет составлен административный протокол по ст.173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях. После чего материалы будут направлены в суд для принятия решения.

Как мы писали ранее, мать второклассницы бьет тревогу по поводу травли ее дочери со стороны учительницы. Инцидент произошел в полтавской школе №4.

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