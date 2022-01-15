Под Харьковом "скорая" не осилила дорогу к пациенту: медики тащили больного на тележке километр

Также в сети опубликовали фото, как врачи проделали такую спасательную операцию, доставляя пациента по заснеженной дороге к машине неотложки.

Отмечается, что последний километр пути стал для автомобиля непреодолимым в связи с состоянием дороги, кое-где из-за сугробов, а местами из-за гололеда.

Тогда медики вышли из "скорой" и решили добираться самостоятельно. Пройдя расстояние около тысячи метров пешком, они добрались до пациента, осмотрели и установили первичный диагноз - закрытый перелом голеностопного сустава, растяжка связок.

"После врачи нашли у соседей хозяйственную тележку, на которой дотащили больного до спецавтомобиля. Мужчину госпитализировали", - говорится в публикации.

В какой именно населенный пункт Харьковской области ехала "скорая" на вызов - не уточняется.

Под Харьковом медики "скорой" шли пешком больше километра к пациенту, а затем обратно - транспортируя его на хозяйственной тележке (фото: facebook.com/h.saltovka)