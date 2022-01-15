Под Харьковом "скорая" не осилила дорогу к пациенту: медики тащили больного на тележке километр
Под Харьковом карета "скорой помощи" не смогла добраться до пациента из-за плохой дороги и гололеда, и медикам пришлось сначала идти к нему пешком более километра, а затем - на хозяйственной тележке - транспортировать мужчину обратно к автомобилю для дальнейшей госпитализации в больницу.
Об этом 15 января передает "ХС. Харьков" на странице в Facebook.
Также в сети опубликовали фото, как врачи проделали такую спасательную операцию, доставляя пациента по заснеженной дороге к машине неотложки.
Отмечается, что последний километр пути стал для автомобиля непреодолимым в связи с состоянием дороги, кое-где из-за сугробов, а местами из-за гололеда.
Тогда медики вышли из "скорой" и решили добираться самостоятельно. Пройдя расстояние около тысячи метров пешком, они добрались до пациента, осмотрели и установили первичный диагноз - закрытый перелом голеностопного сустава, растяжка связок.
"После врачи нашли у соседей хозяйственную тележку, на которой дотащили больного до спецавтомобиля. Мужчину госпитализировали", - говорится в публикации.
В какой именно населенный пункт Харьковской области ехала "скорая" на вызов - не уточняется.
Под Харьковом медики "скорой" шли пешком больше километра к пациенту, а затем обратно - транспортируя его на хозяйственной тележке (фото: facebook.com/h.saltovka)
Нужно сказать, что это далеко не редкий случай, когда врачи "скорой" из-за бездорожья, плохих погодных условий или проблем с транспортом не могут доехать к пациентам, и отправляются пешком, чтобы оказать помощь.
Так, например, ранее тоже под Харьковом спасатели два километра несли пациента на носилках к "скорой помощи" по заснеженной дороге.
Также мы писали, что в феврале 2021-го под Ровно фельдшер нес пациента на спине по сугробам более 2 км.
В том же месяце, но уже под Житомиром, медики не смогли добраться к больной девушке, и в больницу ее везли на телеге.
Добавим также, что несколько дней назад, как раз на Рождество, авто "скорой помощи" ехало на вызов и застряло в трясине под Николаевом.