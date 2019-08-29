Под Харьковом мужчина угрожал врачу японским мечом: хотел измерить давление

В Харьковской области в одной из больниц произошел неприятный инцидент. Один из пациентов медучреждения, будучи пьяным, угрожал врачу японским мечом. Об этом сообщает полиция Харьковской области. ЧП произошло в селе Высочиновка 27 августа.

59-летний мужчина пришел в амбулаторию и попросил измерить артериальное давление. Интересно, что на прием он взял с собой меч-катану. Когда медик сделал ему замечание, мужчина начал ругаться матом и угрожать.

После этого местный житель сделал несколько взмахов мечом, а потом приставил его к врачу. Мужчина заявил работникам больницы, что ему за такие "выбрыки" ничего не будет.

Фото: Меч-катана (пресс-служба полиции)

В итоге правоохранительные органы задержали дебошира. Как оказалось, мужчина был ранее судим. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по статье - 7 лет лишения свободы.



Как мы ранее писали, 27 августа, в Киевской области в разных местах произошло два очень похожих самоубийства. При этом обе жертвы парни 1991 года рождения, которые застрелились с помощью гладкоствольного ружья.

Напомним, что под Полтавой 57-летний мужчина облил себя бензином и поджег после того, как поссорился с женой. Инцидент произошел в селе Рашевцы.