Под Харьковом подростки жестоко избили мужчину: что произошло

Под Харьковом несовершеннолетние жестоко избили мужчину (иллюстративное фото: facebook.com/dnpr.panorama)

Несовершеннолетние сильно избили мужчину, которого дома ждала парализована жена

Под Харьковом в городе Люботине педиатр Денис Арман услышал стон за забором своего дома, где лежал сильно избитый мужчина. Со слов пострадавшего, его избили подростки ночью у вокзала, а в скорую помощь он не смог дозвониться.

Люди подсказали ему прийти к доктору Арману прямо домой. Об этом говорится в группе "Педиатрия доктора Арман: педиатр круглосуточно Люботин, Харьков" в Facebook.

Под Харьковом несовершеннолетние жестоко избили мужчину (фото с сети)

При осмотре пострадавшего выяснилось, что у него закрытая тупая травма грудной клетки с переломом ребер и закрытым пневмотораксом. Кроме того, у него была весьма обширная подкожная эмфизема.

Под Харьковом несовершеннолетние жестоко избили мужчину (фото с сети)

Мужчине вызвали бригаду скорой помощи, но она ехала полчаса. За это время пострадавшему ввели обезболивающее, поставили катетер и начали в капать внутривенно раствор для поддержания организма.

Под Харьковом несовершеннолетние жестоко избили мужчину (фото с сети)

Стоит отметить, что пострадавший Виталий 1975 года рождения. Он родился в Люботине, но 15 лет назад продал дом и переехал в село Кадница Богодуховского района.

Виталий рассказал, что дома у него осталась парализованная жена, которая его дожидается. При этом пострадавший надолго попал в больницу и его жена беспомощна.

Напомним, что в Киеве наркоман избил воспитателя и похитил ребенка из садика.

Ранее сообщалось о том, что реабилитационный центр под Харьковом оказался пыточной.