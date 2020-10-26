Под Харьковом избили экс-министра агрария, пока тот копался на участке (фото)

В Харьковской области неизвестные люди в масках напали на бывшего министра аграрной политики и продовольствия Игоря Швайку.

Об этом экс-чиновник аграрий написал на своей странице в Facebook. Он также прикрепил свое фото с забинтованной головой и разбитым лицом.

Все произошло, по словам Швайки, очень быстро. Пока он копал участок за забором, подъехало авто, из которого выскочило двое молодчиков с битами и набросились на него.

""Хорошее" начало рабочей недели... Копаешь участок за забором, планирую посеять травку, останавливается машина, выбегают двое в масках с битами, ... далее по тексту", - написал бывший чиновник.

Игоря Швайку избили в Харьковской области (фото: facebook.com/ihor.shvayka)

Он добавил, что после нападения на голову пришлось накладывать швы, и пожелал всем врачам добра.

"Голову зашили, поехали в 4-ю. Спасибо врачам скорой и дежурным Люботинской больницы за вашу службу и работу! Желаю всем добра!" - пишет Швайка.

Игорь Швайка был министром аграрной политики и продовольствия Украины в правительстве Арсения Яценюка с 27 февраля по 2 декабря 2014 года.

Также он был народным депутатом Украины (2012-2014).

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