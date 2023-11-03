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У Харкові вандали сокирою пошкодили скульптури половецьких баб (фото)

Поліції відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження скульптур (фото: ГУ Нацполіції Харкова)
Автор: Василина Копитко

Невідомі особи пошкодили фігури половецьких баб, що стоять на території Історичного музею у Харкові. Ці пам'ятки датують ХІІ ст. Зараз поліція встановлює обставини акту вандалізму.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Головного управління Нацполіції у Харківській області.

Що відомо про інцидент

Повідомлення про пошкодження пам'яток надійшло до поліції 2 листопада. На місце виїхала слідчо-оперативна група для огляду пошкодження. Поблизу історичних памʼяток правоохоронці виявили сокиру без рукоятки. Ці докази правоохоронці вилучили.

На пам'ятках є сліди від ударів сокирою. Реставратори займаються консервуванням сколів, щоб уникнути додаткових пошкоджень дощем та снігом.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею умисне знищення або пошкодження майна.

Додамо, що покарання за цією статтею передбачає штраф від 1 тис. до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 120 до 240 годин, або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням чи позбавленням волі на строк до 3 років.

На скульптурах залишились сколи від сокири (фото: ГУ Нацполіції Харкова)

Фігури половецьких баб зроблені з піщаника. До Харківського музею їх привезли з Ізюмського району у 2013 році. Скульптури не реставрували, аби зберегти їхню історичну цінність.

Відомо, що половецькі баби стояли на території музею, де був вільний доступ. Після цього інциденту їх перемісять у внутрішній двір.

Раніше ми писали про те, що у Болгарії вандали спаплюжили пам'ятник Шевченкові.

Читайте також про те, що росіяни знищили унікальну мозаїку у Маріуполі.

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вандалихарков