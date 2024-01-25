В Харкові російська ракета вбила дружину та доньку спортсмена, який служить у ЗСУ

В результаті ракетної атаки росіян по Харкову 23 січня було вбито дружину і 8-річну доньку регбіста Володимира Машкіна, який ще з початку повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Управління у справах молоді та спорту Харківської ОДА.
"23 січня в родині гравця харківського регбійного клубу «Легіон XIII», майстра спорту з регбі та регбіліг, гравця національної збірної команди України з регбіліг Володимира Машкіна сталося велике горе", - сказано в повідомленні.
Російська ракета потрапила в будинок, де проживав Володимир зі своєю сім’єю. Вибух вщент зруйнував квартиру, загинули жінка та 8-річна донька спортсмена.
Важка звістка про загибель родини застала Володимира, який з початку військової агресії ворога пішов добровольцем до лав ЗСУ, на службі.
Для бажаючих допомогти опублікували картку збору коштів.
Кошти можна перерахувати на рахунок за посиланням:
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