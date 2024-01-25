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В Харкові російська ракета вбила дружину та доньку спортсмена, який служить у ЗСУ

Харків, Четвер 25 січня 2024 14:56
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В Харкові російська ракета вбила дружину та доньку спортсмена, який служить у ЗСУ Під час ракетного удару по Харкову загинула сім'я українського регбіста (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В результаті ракетної атаки росіян по Харкову 23 січня було вбито дружину і 8-річну доньку регбіста Володимира Машкіна, який ще з початку повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Управління у справах молоді та спорту Харківської ОДА.

"23 січня в родині гравця харківського регбійного клубу «Легіон XIII», майстра спорту з регбі та регбіліг, гравця національної збірної команди України з регбіліг Володимира Машкіна сталося велике горе", - сказано в повідомленні.

Російська ракета потрапила в будинок, де проживав Володимир зі своєю сім’єю. Вибух вщент зруйнував квартиру, загинули жінка та 8-річна донька спортсмена.

Важка звістка про загибель родини застала Володимира, який з початку військової агресії ворога пішов добровольцем до лав ЗСУ, на службі.

В Харкові російська ракета вбила дружину та доньку спортсмена, який служить у ЗСУВ Харкові російська ракета вбила дружину та доньку спортсмена, який служить у ЗСУРосійська ракета вбила в Харкові дружину та доньку українського воїна-спортсмена (фото: facebook.com/dmskh.gov.ua)

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