У Харкові популярна косметолог вбила пацієнтку: є відео "процедур", які вона робила

Косметолог вбила свою пацієнтку

Трагедія сталася 16 березня цього року. Жінка прийшла до салону в Харкові на процедуру із застосуванням анестезії. Начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області, Сергій Болвінов, повідомив, що маніпуляцію мала виконувати власниця клініки, яка називала себе хірургом. На дверях, де проводилася процедура, навіть була табличка "Операційна".

За словами Болвінова, косметологічна процедура проводилася в зоні живота, але в якийсь момент все пішло не так.

Експерти встановили, що косметологиня не мала медичної освіти та навіть дозволу на проведення анестезії. За короткий час вона ввела пацієнтці близько 20 ін'єкцій, що надто перевищило рекомендовану концентрацію препарату.

Болвінов також зазначив, що весь процес зафіксували камери. На відео видно, як пацієнтка спершу вигинається від болю, кричить, а потім б'ється в конвульсіях. Персонал намагався врятувати жінку, але спроби були марними. Постраждалій викликали швидку, дорогою до лікарні вона померла.

У висновках комісійної судово-медичної експертизи зазначається, що причиною смерті стало гостре отруєння анестетиком. На тілі жертви було виявлено 59 слідів від ін'єкцій.

"Чому так сталося, встановити вдалося майже одразу. Процедуру проводила шарлатанка, яка видавала себе за хірурга. Їй 33 роки і за спеціальністю вона провізор-косметолог, навчалася на лікаря в ХНУ ім. Каразіна, але була лише інтерном", - прокоментував трагедію Болвінов.

"Жодного права проводити такі маніпуляції з клієнтами у неї не було. Ліполіз, як і знеболювальні ін’єкції, вона взялася робити без ліцензії. Експерти підтвердили – на таке має право лише хірург або ж анестезіолог", - додав він.

Також фахівець повідомив, що під час обшуку в клініці не вдалося знайти жодних медичних документів, а лише інформаційні згоди від клієнток на бланках клініки.

"Сама псевдо-хірург після трагедії в клініці спробувала заперечувати, що взагалі не проводила процедуру. Потім намагалася перекласти провину на медсестру. А пізніше просто відмовилася говорити", - висловився про ситуацію головний слідчий Харківщини.

Інші жерви косметологині

У поліції встановили, що ліполіз у зоні живота косметолог робила вперше, проте схожі процедури без ліцензії вона вже проводила раніше. Серед її інших жертв була жінка, якій вона робила процедуру з корекції стегон. На щастя, клієнтка вижила, але отримала подвійну дозу лідокаїну та згодом розповіла слідчим, що їй довелося відновлювати здоров'я після цього візиту до салону краси.

Що загрожує косметологу

33-річній косметологині вже повідомили про підозру у скоєнні вбивства через необережність за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України, яка передбачає до п'яти років позбавлення волі.

У загиблої залишився маленький син, якого вона виховувала сама. Колеги по роботі згадують її як людину, яка завжди всього досягала самостійно та прагнула до досконалості.