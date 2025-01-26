У Харкові попрощалися з блогеркою Анною Жук, яка загинула у моторошній ДТП (фото)

Анну Жук поховали у Харкові

26 січня 39-річну блогерку поховали в її рідному Харкові, де вона жила разом з чоловіком і трьома синами.

На прощання з Анною до одного з харківських соборів зібралося понад сотня людей, серед яких були її рідні, друзі, колеги та військові, яким вона допомагала як волонтерка.

Після поминальної служби інфлюенсерку поховали на міському кладовищі. Її труну накрили прапором України, а зверху поклали великий букет червоних троянд.

Що відомо про ДТП, в якій загинула Анна Жук

Дорожньо-транспортна пригода сталася 24 січня близько 9-ї години ранку на трасі Київ-Харків-Довжанський, неподалік села Засулля, що в Лубенській громаді. Анна разом із чоловіком та 9-річним сином поспішали на святкування дня народження друзів.

25-річний чоловік блогерки, який керував автомобілем Lexus, намагався здійснити обгін з правого боку дороги, де за межами проїзної частини стояла вантажівка. На високій швидкості автомобіль зіткнувся з фурою. 39-річна Анна загинула на місці.

За інформацією поліції, водія вантажівки, чоловіка блогерки та їхнього сина одразу госпіталізували. Хлопчик отримав численні травми, а батько деякий час знаходився в реанімації з багатьма переломами.

У Анни залишилося ще двоє неповнолітніх синів.