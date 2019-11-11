В Харькове жестоко избили священника в церкви (фото)

В Харькове жестоко избили секретаря Харьковской епархии УПЦ Киевского патриархата Даниила Лисовина. На игумена Даниила напали неизвестные прямо в помещении епархии, также они угрожали священнику в расправе. Об этом сообщил иерарх Илья Зеленский на своей Facebook-странице. По его словам, Даниила хотели только напугать, так как ничего из вещей не пропало.

"7 ноября среди бела дня трое неизвестных напали на священника, когда он зашел в Харьковское епархиальное управление, которое расположено по улице Белинского, 20 и жестоко его избили. Нападение имело целью запугивание, потому как ничего из вещей не было взято и при избиении нападавшие выкрикивали угрозы в адрес Церкви и о. Даниила", - написал Зеленский.

Игумен Даниил несколько часов был без сознания, у него изуродовано синяками лицо.

"Несколько часов о.Даниил находился без сознания. Сейчас он госпитализирован и находится в четвертой городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи. В больнице была оказана необходимая помощь, сделана томография, зафиксированы побои и вызвана полиция, взяли показания и составлен протокол. Данное событие занесено в реестр. Начато расследование", - сообщил иерарх.

"Мы не хотим зря никого обвинять в данном нападении, а только надеемся на объективное расследование следственными органами полиции данного события и объективного и справедливого отношения со стороны судей", – добавил он.

Игумена Даниила избили в Киеве (facebook.com/Zelenskyi)