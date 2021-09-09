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В Харькове женщине едва не оторвало голову из-за троллейбуса (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Харькове женщина получила травму головы в результате падения троллейбусных проводов. В частности, они буквально свалили ее с ног на землю.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Новости. Live Kharkiv".

Так, инцидент произошел вблизи остановки общественного транспорта на улице Сумской. У троллейбуса слетели штанги, а провода, которые оказались в воздухе смели женщину, которая шла мимо на асфальт, ударив по голове.

На видео видно, что женщина упала на землю и очень сильно ударилась головой.

Очевидцы происшествия вызвали 75-летней женщине скорую. Пострадавшую забрали в медучреждение и установили в нее рассечение.

Ранее мы сообщали, что в Днепре водитель отказался везти пенсионерку с ручной тележкой. Из-за этого разгорелся громкий скандал, и пассажиры автобуса вступились за женщину. В частности, они пригрозили вызовом на место полиции.

Мы также писали о том, что в Киеве поймали на видео маршрутчика с одним глазом, который распивал за рулем пиво. Пассажирка, которая засняла действия мужчины, была в неприятном шоке.

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