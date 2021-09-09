В Харькове женщине едва не оторвало голову из-за троллейбуса (видео)

В Харькове женщина получила травму головы в результате падения троллейбусных проводов. В частности, они буквально свалили ее с ног на землю.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Новости. Live Kharkiv".
Так, инцидент произошел вблизи остановки общественного транспорта на улице Сумской. У троллейбуса слетели штанги, а провода, которые оказались в воздухе смели женщину, которая шла мимо на асфальт, ударив по голове.
На видео видно, что женщина упала на землю и очень сильно ударилась головой.
Очевидцы происшествия вызвали 75-летней женщине скорую. Пострадавшую забрали в медучреждение и установили в нее рассечение.
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