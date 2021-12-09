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В Харькове женщина задушила 2-летнего сына и выпрыгнула из окна: стали известны мотивы убийства

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Харьков, Четверг 09 декабря 2021 11:27
В Харькове женщина задушила 2-летнего сына и выпрыгнула из окна: стали известны мотивы убийства Коллаж РБК-Украина: в Харькове женщина убила ребенка и выпрыгнула из окна
Автор: Роман Мирончук

В Харькове 36-летняя женщина задушила своего 2-летнего сына. После этого она выпрыгнула из окна. Свой поступок она объяснила тем, что врачи ей сказали о тяжелом заболевании и она подумала, что никто не сможет заботиться о ее ребенке.

Об этом рассказал спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко на брифинге.

Инцидент произошел около 4 утра 8 декабря. На место происшествия выехала полиция и бригада скорой помощи. После падения с 4 этажа женщина лежала на земле и не могла пошевелиться.

Она рассказала сотрудникам полиции об убийстве ребенка. После чего, они направились в ее квартиру, где в это время спал ее 66-летний отец и ничего не подозревал.

Предварительно считают, что женщина задушила малыша поясом от халата, который находился рядом с телом ребенка.

В больнице женщине диагностировали множественные переломы ребер, таза и т.д. Сейчас ожидается разрешение врачей для начала ее допроса. Также будет назначаться психиатрическая экспертиза.

По предварительной информации, она на психиатрическом учете не состоит. Чубенко также рассказал, что она сама позвонила в полицию.

Открыто уголовное производство по статье 115 - "Умышленное убийство". По п. 2 ч. 2 ст. 115 (убийство малолетнего ребенка). Женщине грозит до 15 лет тюремного заключения.

Спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко рассказал об убийстве 2-летнего ребенка (видео: YouTube)

Напомним, под Луцком пенсионер с COVID-19 вышел из окна больницы после разговора с дочерью.

Мы также писали о том, что на Закарпатье ребенок чуть не умер от игрушки.

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