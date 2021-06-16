UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Харькове женщина умерла из-за долго ехавшей скорой: лежала в луже крови

Автор: Styler

Сегодня, 16 июня, В Харькове в 9:45 женщина упала лицом в асфальт и разбила сильно голову. Подняться она уже не могла и лежала в луже крови. При этом скорую помощь ждали пол часа. К сожалению, женщина скончалась еще до приезда медиков.

Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков Life".

Инцидент произошел на рынке "23 августа". Очевидцы происшествия сразу же начали звонить в скорую помощь, но оператор постоянно переспрашивала адрес рынка и обстоятельства происшествия.

В Харькове женщина умерла из-за долго ехавшей скорой (фото: Telegram-канал "Харьков Life")

Люди на рынке перевернули женщину на бок, чтоб она не захлебнулась. Она была, жива, дышала и дергалась. В сети говорят, что у нее произошел сердечный приступ.

Пользователи сети прокомментировали инцидент.

  • 4рка недалеко, могли бы сами отвезти;
  • А вдруг ее нельзя было двигать.... Тут без скорой нельзя принимать такие попытки;
  • Ты в курсе что при таких травмах человека должен осмотреть врач, чтобы он не умер от "сами отвезли". А если бы не довезли так еще бы и посадили...
  • Как показала практика, лучше что-то сделать чем не сделать ничего;
  • Операторы действительно бывают отмороженные, не раз убеждался в этом лично;
  • И кому нужна такая скорая? Кто за это отвечает…
  • Это как надо было упасть!? Жаль женщину. Берегите себя!
  • У меня школа была в 100 метрах от 4-ки, так, когда одноклассник "коньки отбрасывал", скорая 2,5 часа ехала к нам.

Напомним, стали известны новые подробности смерти мужчины в клубе Sport Life в Киеве.

Мы также писали о том, что под Киевом двое детей провалились в выгребную яму.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьковпреступления