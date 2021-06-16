В Харькове женщина умерла из-за долго ехавшей скорой: лежала в луже крови

Сегодня, 16 июня, В Харькове в 9:45 женщина упала лицом в асфальт и разбила сильно голову. Подняться она уже не могла и лежала в луже крови. При этом скорую помощь ждали пол часа. К сожалению, женщина скончалась еще до приезда медиков.
Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков Life".
Инцидент произошел на рынке "23 августа". Очевидцы происшествия сразу же начали звонить в скорую помощь, но оператор постоянно переспрашивала адрес рынка и обстоятельства происшествия.
В Харькове женщина умерла из-за долго ехавшей скорой (фото: Telegram-канал "Харьков Life")
Люди на рынке перевернули женщину на бок, чтоб она не захлебнулась. Она была, жива, дышала и дергалась. В сети говорят, что у нее произошел сердечный приступ.
Пользователи сети прокомментировали инцидент.
Напомним, стали известны новые подробности смерти мужчины в клубе Sport Life в Киеве.
Мы также писали о том, что под Киевом двое детей провалились в выгребную яму.