В Харькове женщина обвиняет в смерти отца от COVID медиков: "никто ничего не делал"

В Харькове в больнице №18 от коронавируса умер мужчина. Его дочь настаивает на том, что в смерти родного человека виновны врачи. По ее словам, после госпитализации отцу не оказали помощь и не предоставили кислород.
Об этом женщина на правах анонимности рассказала в Telegram-канале "Типичный Харьков".
По словам женщины, 11 ноября она привезла на скорой помощи отца с сатурацией 80, а утром приехав в больницу узнала, что он умер.
"Никто за ночь ничего не сделал, дежурный врач, видев состояние, не обеспечил папу кислородом!" - утверждает харьковчанка.
Женщина возмущена, что о смерти отца никто ей не сообщил, пока она не приехала. Также врач сообщил, что папа умер вечером, а в морге сказали, что это произошло утром.
"И никто не соизволил позвонить и сообщить о смерти! Только когда я приехала в больницу утром узнать о состояние папы и узнать какие препараты нужны, главврач хирург отделения по-хамски сказал просто, что он умер! Сказал, что умер вечером, а в морге я узнала, что умер он в 8:20 утра. То есть главврач даже не знает времени смерти. На смене следующего дня 12.11.2021 дежурный врач в хирургии (хирург) был с запахом алкоголя изо рта!" - уверяет горожанка.
Также женщина сообщила, что врачи сказали ей заплатить 4500 гривен, чтобы забрать тело отца.
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