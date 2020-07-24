В Харькове умер мужчина с COVID-19: целый день его возила скорая

Мужчину с коронавирусом после инсульта не хотела принимать ни одна больница
В Харькове скончался 39-летний мужчина, которому поставили диагноз COVID-19. Во время лечения у него произошел инсульт, и скорая помощь целый день его возила от одной больницы к другой, потому что его нигде не хотели принимать.
Мужчину госпитализировали в 22-ю больницу с высокой температурой. У него был кашель и подтвержденный COVID-19. Через несколько дней после лечения у него произошел тяжелый инсульт. Об этом сообщает блогер Александр Ружанский на своей странице в Facebook.
Он рассказал, поскольку 22-я больница не занимается профильным лечением инсультов, то пациента решили перевезти в другую клинику. На специальной машине скорой помощи для зараженных коронавирусом его привезли в одну больницу Харькова. Но его там принимать отказались, потому что у него COVID-19.
После этого медики повезли мужчину в другое лечебное учреждение, но там тоже его не приняли, хотя все условия были. На этот раз отказ мотивировали тем, что он из райцентра области, а это больница городская. Врачи сказали, что нужно его вести в райцентр.
Из-за того, что мужчину возили туда-сюда целый день он впал в кому прямо в машине скорой помощи. После этого врачи скорой вынуждены были вернуться в инфекционное отделение больницы, где пациента положили в реанимационное отделение и подключили к аппарату ИВЛ.
По данным издания Newsroom, в Департаменте здравоохранения ХОГА подтвердили смерть 39-летнего мужчины. В связи с инцидентом создали клинико-экспертную комиссию.
В сети возмущены действиями медиков.
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