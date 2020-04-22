В Харькове темнокожий неадекват с палкой накинулся на "копов": видео инцидента

В Харькове мужчина с палкой накинулся на полицейских, ударил одного из них и в итоге сдался. Инцидент произошел на улице Клочковская недалеко от ХНУ Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба и возле гостиницы "Урарту".

Момент драки и задержания сняли очевидцы происшествия, после чего ролик появился в сети.

На кадрах видно, как темнокожий мужчина, вооруженный палкой, возле автомобиля патрульной полиции сцепился с правоохранителем. Страж порядка оттолкнул буяна, и тут же получил удар палкой наотмашь.

После этого из машины вышел другой полицейский и поспешил на помощь коллеге. Третий мужчина в гражданском также присоединился к задержанию темнокожего хулигана.

Неадекват размахивал своей палкой, пытался отогнать и напугать вооруженных автоматом и дубинками правоохранителей, но вскоре бросил "оружие" на асфальт и сам опустился на колени, подняв руки за голову. На нарушителя надели наручники.

Что стало причиной конфликта - из ролика не понятно, как и не слышно, о чем спорили. Вероятно, мужчина с палкой привлек внимание полиции из-за нарушения правил карантина - на нем не было защитной маски.

Видео: В Харькове темнокожий неадекват с палкой сцепился с полицейскими

Как сообщалось, недавно в Киеве произошел инцидент с дракой между водителем и полицейскими. Правоохранители рассказали, что задерживали пьяного нарушителя ПДД, который затем напал на "копов", но вот подруга арестованного уверяла, что это они сами напали и избили мужчину.