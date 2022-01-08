В Харькове студентка выбросила с пятого этажа новорожденного младенца

22-летняя студентка из Палестины на Сочельник самостоятельно родила девочку. После она завернула новорожденную в пакет и выбросила из окна пятого этажа.

После этого у роженицы началось ухудшение самочувствия, и она вынуждена была обратиться в больницу. Врачам она призналась в содеянном и те вызвали полицию.

Сотрудникам правоохранительных органов девушка рассказала, что свою беременность скрывала, а ребенок родился мертвым.

На данный момент проводятся экспертизы, которые помогут установить точную причину смерти новорожденной.

Горе-мать вызовут на повторный допрос с участием переводчика. Установить все детали происшествия сложно, так как студентка плохо говорит на украинском языке.

Если ее вина будет доказана, то ей грозит наказание в виде тюремного заключения сроком на 5 лет.

Сейчас студентка уже получила медицинскую помощь и ее отпустили домой. В Харькове она живет вместе с братом на съемной квартире.

В Харькове студентка родила ребенка дома и выбросила его в окно