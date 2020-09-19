В Харькове студент впал в кому из-за врачебной ошибки: детали шокирующего инцидента

В Харькове студент впал в кому из-за врачебной ошибки. В ходе операции на носу случился разрыв аневризмы. Сейчас у парня диагностировано сильное кровоизлияние в мозг, остановка сердца и кома 3-й степени. Хирург на звонки родственников не отвечает, в медучреждении не появляется. Подробности инцидента рассказали близкие пострадавшего в комментарии Styler.

В социальной сети Instagram во внутриуниверситетском сообществе опубликовали запись о том, что один из студентов Харьковского национального медицинского университета нуждается в помощи.

"Столяр Юрий Романович, студент ХНМУ, сейчас находится в очень тяжелом состоянии. У парня сильное кровоизлияние в мозг, остановка сердца, кома. Его состояние требует введения слишком дорогих препаратов для рассасывания крови и запуска мозга. Каждый день его лечения требует немалых средств, непосильные для его семьи. Мы надеемся на вашу поддержку. 5168 7573 4163 8387. Любчич Анна Александровна. Тел.: 0663816994, сестра", - говорится в публикации.

Столяр Юрий Романович (фото: instagram.com/profkomkhnmu)

Близкие и родственники пострадавшего в комментарии Styler обвиняют в случившемся хирурга.

"Однокурсник пошел делать операцию на носу, из-за врачебной ошибки теперь в коме", - рассказывает Юлия.

Диагноз пострадавшего студента (фото: Styler)

Операция прошла 9 сентября и длилась в течение нескольких часов. Спустя час после операции врачи перевели его в отделение интенсивной терапии после чего перевели в областную клиническую больницу. Уже в 16:50, спустя 4 часа после окончания операции, молодого человека на реанимобиле отправили в больницу.

Сообщается, что в ходе операции случился разрыв аневризмы. Все последующие последствия были вызваны этим осложнением. Сейчас, чтобы прийти в себя молодому человеку нужна постоянная медицинская поддержка дорогими препаратами.

Близкие пострадавшего передают, что после переведения парня в областную больницу связь с хирургом, которого обвиняют в произошедшем, потеряна.

"Он уехал куда-то или что. Дозвониться не можем. Он сказал операцию проведет в Новой Водолаге, но почему-то там никто не знает", - добавила собеседница издания.

Уже к концу неделю врач "объявился" и поинтересовался о состоянии пострадавшего.

Как поделилась сестра Анна, 18 сентября у пострадавшего начали отказывать почки. Врачи говорят, что за ночь удалось стабилизировать состояние парня, однако из комы он так и не вышел.

Диагноз пострадавшего студента (фото: Styler)

Напомним, что в больнице Запорожья умер мужчина, ожидая помощи 5 часов.

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