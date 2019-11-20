В Харькове школьник устроил жестокую драку с девушкой: видео инцидента

Недалеко от харьковской школы №13 двое школьников устроили драку. Но это была не обычная потасовка, потому что парень дрался с девушкой. При этом другие подростки снимали все это на видео, которое попало в сеть.

В Telegram-канале "Типичный Харьков" говорится о том, что девушка сама "забила стрелу" своему однокласснику.

Драка школьников в Харькове: парень выяснял отношения с девушкой (видео: facebook.com/moyashkolacom)

На видео можно увидеть, что девушка первая нанесла удар парню и после этого он повалил ее на землю.

Напомним, что в Днепре студент выстрелил первокурснице в голову. Инцидент произошел в душевой, где две девушки ждали своей очереди и общались между собой. Молодой человек тоже зашел в душевую и спросил у девушек не смеются ли они над ним.

Девушки скзаали ему, что обсуждают свои темы, и парень здесь не причем. Но он все равно настаивал на том, что они шутят над ним. После этого он сказал, что если девушки не перестанут смеяться, то он выстрелит в них.

После этого молодой человек покинул их, а вскоре они услышали выстрелы, а потом парень подошел к ним и выстрелил одной девушке в голову. Рана оказалась не смертельной, и с девушкой все будет хорошо.

Полиция арестовала студента второго курса и по предварительной информации, в момент инцидента он был в состоянии наркотического опьянения.