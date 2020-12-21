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В Харькове решили увековечить Кернеса: планируют памятник, метро и улицу

Харьков, Понедельник 21 декабря 2020 16:02
В Харькове решили увековечить Кернеса: планируют памятник, метро и улицу
В Харькове хотят увековечить имя Геннадия Кернеса (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер в Германии от коронавируса. После его смерти в городе заявили о трех дней траура, но потом все-таки сократили до двух.

21 декабря секретарь харьковского областного совета Игорь Терехов сообщил, что в планах города увековечить память бывшего мэра. Так, городская власть планирует поставить памятник Кернесу, назвать в его честь улицу, а также переименовать одну из станций метро.

"Я выступил с инициативой, чтобы одной из станций метро присвоить имя Геннадия Адольфовича. Мы с ним вместе строили 30-ю станцию. Столько, сколько он сделал для развития метро - мы обязаны увековечить его память и назвать одну из станций", - сказал Терехов.

По поводу памятника вопрос еще на обсуждении.

В Харькове хотят увековечить имя Кернеса

В комментариях разгорелся настоящий жаркий спор, нужно ли все это городу.

  • П......ц Харькову, деребан начнется капитальный.
  • Сидит вся его команда, все в доле.
  • Сидят и думают, как дерибан будет происходить.
  • Земля ему пухом, не оскорбляйте покойного!
  • Молодцы, пару миллиардов спишите на похороны.

Напомним, что похороны мэра Харькова Геннадия Кернеса состоятся 23 декабря. Сначала пройдет церемония прощания, а затем и сами похороны. Тело Кернеса на самолете привезут из Германии 21 декабря.

Напомним, утром 17 декабря, бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес умер, у него остановилось сердце.

Отметим, функции мэра будет исполнять секретарь местного совета. В ОПОРЕ сообщили, что исполняющий обязанности мэра не позднее чем на пятнадцатый день после смерти городского главы обращается в парламент с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

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Новости Украины Жизнь ХарьковГеннадий Кернес

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