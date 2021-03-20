В Харькове пьяный врач принимала пациентов: скандальное видео слили в сеть

Как сообщается, видео было снято 19 марта 2021 года. На кадрах можно увидеть медицинских работников отделения МРТ в состоянии алкогольного опьянения. Автор отметил, что он вызвал сотрудников правоохранительных органов, которые составили протокол.

"Время около 20:00, пьяные медработники 4 неотложки отделения МРТ. Пришлось вызвать полицию. Составлен протокол. Надеюсь, будут результаты", - говорится в подписи к видео.

Пользователи социальных сетей резко отреагировали на ролик с пьяными врачами.

Ну я просто представила, что кто-то из моих близких не дай бог попал бы так, какая помощь от этого не пойми врача?

Накидались на работе, как же так.

С дезинфектором переборщила)

Так она бухая в хлам, уволить. Терехов, смотри, как работают врачи в Харькове – позор.

Ну она не хамит, ведет себя нормально, просто что выпила. Ну а с кем не бывает?

Это что в мозгах должно быть, чтобы бухать на рабочем месте, будучи врачом.

Скриншоты (t.me/hueviykharkov)