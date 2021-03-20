В Харькове пьяный врач принимала пациентов: скандальное видео слили в сеть

В Харькове врач едва стояла на ногах во время приема пациента. Очевидцам удалось на видео зафиксировать состояние горе-медика больницы неотложной медицинской помощи №4. Также полицейские составили протокол по факту правонарушения.
Видео и детали инцидента опубликованы в местном Telegram-канале.
Как сообщается, видео было снято 19 марта 2021 года. На кадрах можно увидеть медицинских работников отделения МРТ в состоянии алкогольного опьянения. Автор отметил, что он вызвал сотрудников правоохранительных органов, которые составили протокол.
"Время около 20:00, пьяные медработники 4 неотложки отделения МРТ. Пришлось вызвать полицию. Составлен протокол. Надеюсь, будут результаты", - говорится в подписи к видео.
Пользователи социальных сетей резко отреагировали на ролик с пьяными врачами.
Скриншоты (t.me/hueviykharkov)
Напомним, что с 17 марта в Украине начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД, и сильно ужесточили наказание за пьяное вождение.
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