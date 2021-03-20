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В Харькове пьяный врач принимала пациентов: скандальное видео слили в сеть

Автор: Анна Киселева

В Харькове врач едва стояла на ногах во время приема пациента. Очевидцам удалось на видео зафиксировать состояние горе-медика больницы неотложной медицинской помощи №4. Также полицейские составили протокол по факту правонарушения.

Видео и детали инцидента опубликованы в местном Telegram-канале.

Как сообщается, видео было снято 19 марта 2021 года. На кадрах можно увидеть медицинских работников отделения МРТ в состоянии алкогольного опьянения. Автор отметил, что он вызвал сотрудников правоохранительных органов, которые составили протокол.

"Время около 20:00, пьяные медработники 4 неотложки отделения МРТ. Пришлось вызвать полицию. Составлен протокол. Надеюсь, будут результаты", - говорится в подписи к видео.

Пользователи социальных сетей резко отреагировали на ролик с пьяными врачами.

  • Ну я просто представила, что кто-то из моих близких не дай бог попал бы так, какая помощь от этого не пойми врача?
  • Накидались на работе, как же так.
  • С дезинфектором переборщила)
  • Так она бухая в хлам, уволить. Терехов, смотри, как работают врачи в Харькове – позор.
  • Ну она не хамит, ведет себя нормально, просто что выпила. Ну а с кем не бывает?
  • Это что в мозгах должно быть, чтобы бухать на рабочем месте, будучи врачом.

Скриншоты (t.me/hueviykharkov)

Напомним, что с 17 марта в Украине начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД, и сильно ужесточили наказание за пьяное вождение.

Ранее сообщалось, что недавно в Николаеве пьяный мужчина побил и покусал врачей.

Также мы писали о том, что под Львовом пациент избил фельдшера "скорой" до сотрясения мозга.

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Новости Украины Харьковпьяныйбольницаврачи
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