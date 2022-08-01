В Харькове пьяная горе-мать лежала на улице: рядом сидел перепуганный малыш

В воскресенье поздно вечером в полицию поступил звонок с сообщением, о том, что в Слободском районе на улице лежит женщина и рядом с ней находится маленький мальчик.

Патрульная полиция прибыла по указанному адресу и обнаружила 37-летнюю женщину в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Женщина была в таком состоянии, что просто бросила на произвол своего шестилетнего сына. Объяснить сотрудникам полиции и ювенальной превенции она ничего не могла.

Мальчик рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что живет с мамой вдвоем. Никаких близких родственников у семьи не оказалось. Сотрудники ювенальной превенции приняли решение передать ребенка в медицинское учреждение.

Сейчас малыш находится в больнице - его осмотрели врачи и его жизни ничего не угрожает.

А вот 37-летняя харьковчанка будет привлечена к административной ответственности - за невыполнение родительских обязанностей.

Полицейские ювенальной превенции составили протокол об административном нарушении по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, которые их замещают, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных нарушениях.