В Харькове произошло жуткое ДТП с участием копов: есть пострадавшие

26 июля около 20:35 в Харькове произошло ДТП с участием полицейской машины. Так, копы не заметили пешеходов и сбили пожилую женщину с трехлетним ребенком. Об этом информирует Патрульная полиция области в соцсети Facebook.

Правоохранители на служебном Toyota Prius двигались на перекрестке проспектов Героев Сталинграда и Петра Григоренко. Автомобиль, выполняя поворот, совершил наезд на 59-летнюю гражданку и мальчика трех лет, когда те переходили по пешеходному переходу.

(В Харькове произошло ДТП с участием копов скриншот: facebook.com/kharkivpolice)

В результате инцидента женщина получила травму ног, а ребенок - повреждение мягких тканей. На данный момент обстоятельства происшествия выясняются, а по факту действий копов проводится служебная проверка.

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Ранее в Харькове спасатели сняли с крыши юных любительниц экстрима. Инцидент обошелся без жертв. Подростков передали родителям, а обстоятельства их поступка будет выяснять полиция.

Мы писали, что в Днепре девушка после ссоры с парнем решила утопиться. Медики диагностировали у женщины открытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, открытый перелом правой голени, закрытая травма грудной клетки и острая травма живота.