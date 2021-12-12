В Харькове произошла массовая драка: толпа избила полицейских (видео)

В полицию поступило сообщение и драке на улице Героев труда. На место выехал экипаж патрульной полиции.

Правоохранители не смогли успокоить хулиганов, и они набросились на силовиков. Позже на место инцидента приехала подмога. В результате 7 человек удалось задержать. Это были мужчины от 19 до 40 лет.

Теперь им грозит ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Почему произошла драка

В Telegram-канале "ТРУХА Харьков" сообщили, что изначально потасовка между двумя компания произошла из-за женщин, которые что-то не поделили. Мужчины начали заступаться каждый за свою сторону.

Когда полиция приехала на вызов, то начала разнимать драчунов, но вся агрессия перешла на них. Сообщается, что среди агрессивных парней были и футбольные фанаты.

В соцсетях также пишут о том, что полицейских также задули перцовыми баллончиками. В результате они получили ожоги глаз. На место происшествия прибыло 30 полицейских экипажей.

Видео драки можете посмотреть по этой ссылке.