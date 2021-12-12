UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Харькове произошла массовая драка: толпа избила полицейских (видео)

Автор: Роман Мирончук

В Харькове произошла массовая драка, в ходе которой пострадали пять сотрудников полиции. Им понадобилась госпитализация. Инцидент произошел в Киевском районе 11 декабря около 22:30.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

В полицию поступило сообщение и драке на улице Героев труда. На место выехал экипаж патрульной полиции.

Правоохранители не смогли успокоить хулиганов, и они набросились на силовиков. Позже на место инцидента приехала подмога. В результате 7 человек удалось задержать. Это были мужчины от 19 до 40 лет.

Теперь им грозит ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Почему произошла драка

В Telegram-канале "ТРУХА Харьков" сообщили, что изначально потасовка между двумя компания произошла из-за женщин, которые что-то не поделили. Мужчины начали заступаться каждый за свою сторону.

Когда полиция приехала на вызов, то начала разнимать драчунов, но вся агрессия перешла на них. Сообщается, что среди агрессивных парней были и футбольные фанаты.

В соцсетях также пишут о том, что полицейских также задули перцовыми баллончиками. В результате они получили ожоги глаз. На место происшествия прибыло 30 полицейских экипажей.

Видео драки можете посмотреть по этой ссылке.

Напомним, в Ужгороде две женщины устроили разборки из-за места на парковке.

Ранее в центре Львова устроили массовую драку из-за съемки видео для российского шоу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьковдрака