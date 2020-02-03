В Харькове пиццерия зарабатывает на коронавирусе: все детали

Коронавирус не только убивает и заражает людей, но и помогает предпринимателям придумывать новые идеи для заработка. Так в Харькове появилась реклама с изображением пиццы, которая стилизована под бактерию смертельного вируса.

"Коронапицца обнаружена в Харькове. Первые симптомы", - говорится в рекламе пиццы.

Коронавирус помог харьковской пиццерии придумать название пиццы (фото: instagram.com/pizza_smile_kh)

На постере описаны также "симптомы коронапиццы": острая радость, частая улыбка без повода, заразный смех, вызывает привыкание и зависимость, мощное чувство насыщения.

Коронавирус помог харьковской пиццерии придумать название пиццы (фото: instagram.com/pizza_smile_kh)

Напомним, что бывшая и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун высказалась о коронавирусе. По ее словам, украинцы слишком обеспокоены вирусом с Китая. При этом люди не придают значение тому, что в Украине в данное время активизировались вирусные инфекции, которые только за прошедшую неделю стали причиной заболевания более 200 тысяч человек.

Речь идет об ОРВИ и гриппе. За неделю эпидемический порог этими заболеваниями был превышен на 1,4 %. При этом за сезон 2019-2020 в Украине зафиксировано 13 смертельных случаев, которые были вызваны осложнениями от гриппа.

Ранее сообщалось о том, что в Китае зараженные коронавирусом озлобились на здоровых людей и поэтому пытаются заразить как можно больше других. Они специально плюют на врачей и на кнопки в лифтах жилых домов. Люди боятся выходить из своих квартир.