В Харькове пенсионерка умерла из-за отказа врачей: медики обвинили родственников

В Харькове женщина умерла из-за врачей (коллаж: РБК-Украина)

В Харькове врачи обвинили дочь умершей женщины

В Харькове 77-летняя женщина умерла из-за того, что ей отказали в госпитализации медики. Об этом заявила дочь покойной Елена Лиманская. Но у врачей 8-й городской больницы есть своя версия произошедшего. На "разборки" к медикам отправились активисты, которые занимаются разоблачением халатности и коррупции в медицинских учреждениях.

Сотрудница учреждения, делавшая женщине ЭКГ, стала отталкивать мужчин с камерами. При этом они также вели себя не совсем адекватно, угрожая медику.

"Ты что делаешь, курица! Попробуй меня пальцем только тронуть! Не надо на меня шипеть", - кричали активисты.

При этом медик стала оправдываться, что Елена первая их оскорбила в тот день. А дочь умершей женщины продолжала обвинять врача в том, что та не оказала маме срочную медицинскую помощь, из-за чего женщина умерла.

Медик отказалась представляться и сказала, что будет говорить только в присутствии адвоката. В конце концов она назвалась медсестрой приемного отделения.

Опубліковано ТипичнОЕ ХТЗ Понеділок, 18 листопада 2019 р.

В Харькове женщина умерла из-за врачей (видео: facebook.com/xtzevskie)

Продолжились разборки и в кабинете с врачом, которая лично отказалась принимать женщину. Она сказала, что "по этой женщине не было показаний для госпитализации в кардиологическое отделение". И терапевтическое лечение ей было назначено по ее же просьбе.

"Она не производила впечатление того, что она через два часа умрет", - сказала 75-летний врач.

Опубліковано ТипичнОЕ ХТЗ Понеділок, 18 листопада 2019 р.

В Харькове женщина умерла из-за врачей (видео: facebook.com/xtzevskie)

А вот главный врач заявил, что дочь умершей пенсионерки сама виновата в том, что ее мать умерла, пишет Telegram-канал "ТипичнОЕ ХТЗ Харьков".

Женщину с тяжелым хроническим заболеванием сердца привезли в 8-ю больницу, которая является узкопрофильной. Там ее приняли, обследовали и приняли решение перевести в другое - многопрофильное учреждение, которое в пяти минутах езды.

Но дочь пенсионерки вместо того, чтобы срочно доставить ее в больницу, потратила драгоценное время на разборки с врачами. В результате женщина умерла в многопрофильной больнице через два часа.

В Харькове женщина умерла из-за врачей (видео: YouTube/057)