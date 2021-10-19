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В Харькове парень не хотел платить за проезд и разбил ногой двери троллейбуса (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Харькове парень отказался платить за проезд в троллейбусе и агрессивно реагировал на замечания. В частности, когда его выгнали из транспорта, то он разбил стекло двери.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Труха Харьков".

Так, инцидент произошел 18 октября, примерно в 22:00 в троллейбусе №34.

На видео видно, что полторы минуты длится словесный спор. Между тем, что парень отказался оплачивать проезд, то он еще и начал ругаться в сторону одного из пассажиров. Впоследствии грубияна несколько мужчин вытащили из транспорта.

Также после того, как злоумышленника выгнали из салона, то он еще и попытался туда вернулись. Однако, когда двери транспорта закрылись, злоумышленник сокрушил их ударом ноги.

В комментариях пользователи пишут, что парень был в неадекватном состоянии и навеселе.

  • Не нашел денег, чтобы оплатить проезд, за то найдет, чтобы отремонтировать двери;
  • Видимо, он себе еще и ногу сломал. Так согнулся в конце;
  • Завтра уже будет извиниться;
  • В транспорте ни одного нет в маске;
  • Но он пьян, еще пожалеет о своем поступке;
  • Он под чем-то, такой нервозный. Неужели трудно было заплатить.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье пассажиры маршрутки вытолкали мужчину из салона.

Также мы писали, что в Киеве мать-передозница ездит с малышом в транспорте.

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