В Харькове пьяная горе-мать пересекала оживленную дорогу и упала с ребенком на тротуар (видео)

Так, инцидент произошел на улице Академика Павлова.

На видео видно, как "яжемать" упала с ребенком. В частности, ее не смущал поток машин и отсутствие пешеходного перехода. А на замечания водителей женщина скандалила и показывала не допустимые знаки.

Кроме того, в конце видео ребенок полетел на землю спиной и головой.

Осторожно! Видео содержит жестокие кадры.

В комментариях пользователи выражают надежду, что соответствующие службы отреагируют на поведение горе-матери.