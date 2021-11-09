В Харькове пьяная горе-мать пересекала оживленную дорогу и упала с ребенком на тротуар (видео)

В Харькове нетрезвая мать с маленьким ребенком на руках пересекала дорогу с оживленным движением, нарушая ПДД. А потом на обочине она упала, зацепившись за бордюр.
Видео опубликовали в Telegram-канале "ТРУХА".
Так, инцидент произошел на улице Академика Павлова.
На видео видно, как "яжемать" упала с ребенком. В частности, ее не смущал поток машин и отсутствие пешеходного перехода. А на замечания водителей женщина скандалила и показывала не допустимые знаки.
Кроме того, в конце видео ребенок полетел на землю спиной и головой.
Осторожно! Видео содержит жестокие кадры.
В комментариях пользователи выражают надежду, что соответствующие службы отреагируют на поведение горе-матери.
Ранее мы сообщали, что в Киеве очередная "яжемать" решила проверить себя на бессмертие.
Также недавно мы писали, что в Одессе на оживленной полосе для движения машины заметили женщину на электросамокати, которая ехала на нем с двумя детьми.