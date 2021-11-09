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В Харькове пьяная горе-мать пересекала оживленную дорогу и упала с ребенком на тротуар (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Харькове нетрезвая мать с маленьким ребенком на руках пересекала дорогу с оживленным движением, нарушая ПДД. А потом на обочине она упала, зацепившись за бордюр.

Видео опубликовали в Telegram-канале "ТРУХА".

Так, инцидент произошел на улице Академика Павлова.

На видео видно, как "яжемать" упала с ребенком. В частности, ее не смущал поток машин и отсутствие пешеходного перехода. А на замечания водителей женщина скандалила и показывала не допустимые знаки.

Кроме того, в конце видео ребенок полетел на землю спиной и головой.

Осторожно! Видео содержит жестокие кадры.

В комментариях пользователи выражают надежду, что соответствующие службы отреагируют на поведение горе-матери.

  • Нужно забрать ребенка, пока не испортила девочке жизнь;
  • Социальные службы и полиция немедленно обратите внимание;
  • Ребенка жалко;
  • Заберите у нее ребенка. Где социальные службы?;
  • Какой ужас! Хорошо, что ребенок был в шапке и удар был мягче;
  • А до пешеходного она не могла дойти.

Ранее мы сообщали, что в Киеве очередная "яжемать" решила проверить себя на бессмертие.

Также недавно мы писали, что в Одессе на оживленной полосе для движения машины заметили женщину на электросамокати, которая ехала на нем с двумя детьми.

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Харьковмать