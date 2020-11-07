В Харькове неадекват "снес" трех пешеходов: водителя чуть не казнили на месте

7 ноября в Харькове на проспекте Науки на островке безопасности на пешеходном переходе во время ожидания зеленого света были сбиты четыре человека. Три из них пострадали и находятся в тяжелом состоянии. Что известно об аварии, состоянии пострадавших, а также о водителе – читайте ниже.

Как сообщает канал в Telegram "Труха Харьков", инцидент произошел на проспекте Науки. Среди пострадавших есть ребенок. На фото, обнародованных в сети, карета "скорой" стоит возле пешеходного перехода. Медики оказывают помощь травмированным. Вокруг собрались около десятка очевидцев.

Кроме этого, в Telegram "Харьков Life" опубликовали видео ДТП. На нем видно, как легковушка снесла 3 человек, стоявших на островке безопасности. После этого машина, проехав несколько метров, остановилась.

ДТП на проспекте Науки в Харькове 7 ноября (фото: Telegram)

"Все живы, у ребенка что-то с ногами, у женщины голова разбита, мужчина вроде норм. Увезла скорая", – говорится о состоянии пострадавших в комментарии очевидца аварии.

Позже в Telegram "Труха Харьков" добавили, что женщина впала в кому, а у пострадавшего мужчины диагностировали переломы конечностей.

Так же говорят, что подошедшие люди напали на водителя.

Виновник аварии в неадекватном состоянии

В полиции также прокомментировали резонансное ДТП.

"Предварительно, трое пострадавших, погибших нет. Среди пострадавших 10-летний мальчик. Все пострадавшие в тяжелом состоянии", – рассказали в полиции.

В "Труха Харьков" также рассказали новые подробности о самом водителе. Как оказалось, недавно он уже совершал преступления.

"За рулем был араб, у него сейчас в суде дело по ст. 296 ККУ (хулиганка группой лиц), его из СИЗО выпустили под залог в 100 тысяч гривен. Хулиганка за то, что махал ножом и кого-то даже порезал", – говорится в публикации.

Напомним, что ранее ворота центрального корпуса Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича разнес водитель автомобиля Renault. Он также врезался в здание одного из корпусов.

Также мы ранее писали о пьяной женщине, которая в Киеве врезалась в копов во время оформления. В результате столкновения пострадали два сотрудника полиции.