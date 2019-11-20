В Харькове надругались над памятником полководцу-украинофобу (фото)

В Харькове надругались над памятником маршалу Георгию Жукову. Фигуру полководца не раз сбрасывали с постамента. В этот раз, в среду, 20 ноября, памятник на проспекте Петра Григоренко облили красной краской. До этого крайний раз над ним совершались акты вандализма 2 июня, когда бюст повредили. Об этом сообщили в пресс-центре Нацполиции области.

"Неизвестные лица облили постамент красной краской. Около 9:30 на место была сразу направлена следственно-оперативная группа районного отдела полиции для сбора первичного материала и установления свидетелей происшествия. Информация по данному факту зарегистрирована в журнале Единого учета Немышлянского отдела полиции. Проверка в настоящее время продолжается", - рассказали в полиции.

Полицейские узнали об инциденте во время мониторинга сети интернет. С официальными заявлениями в правоохранительные органы никто из граждан не обращался.

В Telegram-канале военно-патриотической организации Фрайкор, где появилась фотография с облитым бюстом, написали, что это "сегодня ночные ветры напомнили о кровавом пути мясника Жукова".

В Харькове надругались над памятником маршалу Жукову (фото: t.me/freikorps_org)

Местные коммунальные службы уже провели работы по очистке бюста. Бригада работала с самого утра при использовании автовышки.

Стоит напомнить, что ранее памятник Георгию Жукову в Харькове несколько раз сбрасывали с постамента. Последний раз - 2 июня - бюст повредили. Но через месяц его восстановили, как заявил мэр Харькова Геннадий Кернес, за благотворительные средства. Глава города отметил, что в случае очередного вандализма бюст так же восстановят.

Также известно, что уроженец Калужской области Жуков ненавидел украинцев. Так, во время Второй мировой войны, когда Германия напала на СССР, маршал запретил выдавать оружие солдатам из Украины.

К слову, ранее в Одессе неизвестные снесли памятник Георгию Жукову.