В Харькове мужчина чуть не сжег себя на глазах у полицейских (видео)

Инцидент произошел 6 января на улице Яновского. Патрульные начали быстро тушить огонь, но мужчина всячески пытался оттолкнуть правоохранителей.

Все же полицейским удалось положить мужчину на пол и потушить его горящую одежду. После чего мужчину передали врачам, которые отвезли пострадавшего в больницу.

Все происходящее можно увидеть на видео, которое снимала нагрудная камера одного из патрульных.