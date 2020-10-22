В Харькове мать жестоко избила больную дочку в парке: видео разозлило украинцев

Женщина била девочку за то, что та просилась поиграть на детской площадке
В Харькове горе-мать избивала свою дочку за то, что девочка просила подольше погулять на площадке в парке Шевченко и покататься на горках. Женщина наносила удары кулаком в лицо ребенку так, что она падала на землю.
Свидетелями инцидента стали случайные прохожие, которые сняли происходящее на видео. Об этом передает "ТРУХА Харьков" в Telegram-канале.
По словам женщины, которая отдыхала в парке с ребенком и видела подобное обхождение горе-матери с девочкой, та при других людях делала вид, будто все в порядке. Но как только прохожие отворачивались, продолжала экзекуцию.
"Когда та падала, мать ее еще несколько раз била ногой!" - говорится в публикации.
Также женщина говорит, что девочка была с явными признаками замедленного развития.
"Больной ребенок, но каталась на Горках с большим удовольствием и улыбкой, пока ее не стала забирать "мама", - отметила она.
Девочка кричала: "мамочка, пожалуйста, я хочу чуть побыть на площадке", а в ответ получала сильные удары.
Видео: В Харькове горе-мать жестоко избивала ребенка в парке
В сети ролик вызвал гневную реакцию и возмущение, как мать может так издеваться над собственным ребенком. Кроме того, женщин, которые снимали на телефон происходящее, также упрекнули в безучастности - мол, подойти и сделать замечание никто не решился.
Ранее сообщалось, что под Хмельницким мать избила 4-летнюю дочь до комы, а полиции потом заявила, будто ребенок нанес себе увечья сам во время приступа эпилепсии.
Также мы писали о том, что в сентябре в Одессе горе-мать избила двухлетнего сына до сотрясения мозга на глазах у прохожих.