В Харькове мать избивала маленького сына в прямом эфире Instagram: малыш запуган и истощен

Ребенка у матери временно забрали

Такой факт выявили в результате мониторинга социальных сетей. Позже полицейские установили личность матери и ребенка.

Данный факт зарегистрирован в полиции в Харьковской области. С матерью проведена профилактическая беседа о недопущении применения насилия в отношении малолетнего ребенка и составлен административный протокол по ст 173-2 КУоАП.

Ребенка временно поместили в больницу.

Систематическое избиение

Отметим, что ранее в Telegram-канале Типичный Харьков уже сообщали, что жительница Харькова регулярно бьет в прямом эфире своего сына.

"Данная особь регулярно избивает в прямом эфире инстаграм своего сына. Живет в Харькове. Также бьет его на улице, ребенок запуган и изможден... Ребенок очень плохо говорит в 4 года, ходит с соской, кричит ей "Карина, не бей"..." - написали в паблике.

В Харькове мать била сына в прямом эфире (Скриншот)