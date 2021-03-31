В Харькове от коронавируса умер двухмесячный младенец

Ребенок из Бахмута Донецкой области находился на стационарном лечении в Харьковской области.

Кроме того, от COVID-19 скончался 11-летний ребенок из Нововодолажского района, который более 2 недель находилась в реанимации, и был поражен еще одним опасным возбудителем - герпесвирусом.

В лабораторном центре фиксируют рост случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю (с 22 по 28 марта) на 28%.

"Особенностью третьей "волны" является увеличение удельного веса детей среди заболевших до 7,7% против 3,0% в январе. Течение болезни у детей приобрело большую тяжесть. За последние 3 дня от СОVID-19 умерло 2 ребенка. За весь период эпиднадзора за СОVID-19 в нашей области это первые дети, у которых инфекция унесла жизни", - говорится в сообщении.

Всего в Украине умерло от коронавируса уже 20 детей.

В Харьковском лабораторном центре проинформировали, что в области в марте заболели 1334 ребенка. По возрасту - большинство учащиеся общеобразовательных учреждений, дошкольники составляют 38,9%, трое младенцев, рожденных от больных матерей.