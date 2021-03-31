В Харькове от коронавируса умер двухмесячный младенец

В больнице Харькова умер 2-месячный младенец от коронавируса. У малыша была сопутствующая патология - врожденные пороки сердца.
Об этом передали в пресс-службе Харьковского лабораторного центра Минздрава.
Ребенок из Бахмута Донецкой области находился на стационарном лечении в Харьковской области.
Кроме того, от COVID-19 скончался 11-летний ребенок из Нововодолажского района, который более 2 недель находилась в реанимации, и был поражен еще одним опасным возбудителем - герпесвирусом.
В лабораторном центре фиксируют рост случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю (с 22 по 28 марта) на 28%.
"Особенностью третьей "волны" является увеличение удельного веса детей среди заболевших до 7,7% против 3,0% в январе. Течение болезни у детей приобрело большую тяжесть. За последние 3 дня от СОVID-19 умерло 2 ребенка. За весь период эпиднадзора за СОVID-19 в нашей области это первые дети, у которых инфекция унесла жизни", - говорится в сообщении.
Всего в Украине умерло от коронавируса уже 20 детей.
В Харьковском лабораторном центре проинформировали, что в области в марте заболели 1334 ребенка. По возрасту - большинство учащиеся общеобразовательных учреждений, дошкольники составляют 38,9%, трое младенцев, рожденных от больных матерей.
Ранее сообщалось, что 23 марта в Мариуполе от COVID-19 умер двухмесячный младенец, у которого были осложнения. Малыш скончался спустя сутки после госпитализации.
Также мы писали о том, что в Ужгороде беременная женщина с COVID-19 потеряла ребенка.