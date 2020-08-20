В Харькове футболисты устроили жесткую драку во время матча (видео)

В Харькове на матче по мини-футболу между командами "Status-M" и "ВиЯр" произошла драка, после чего игру остановили, счет обнулили, а спортсмен - зачинщик потасовки - был бессрочно дисквалифицирован.

Инцидент во время матча 7-й лиги Кубка Харькова по футзалу сняли на видео, и ролик разошелся в сети (предупреждаем - присутствует ненормативная лексика!)

Во время игры "отличился" футболист команды "ВиЯр" Вячеслав Деменский - спортсмен с разбега и в прыжке нанес удар ногой по сопернику из "Status-M".

Это произошло менее чем за полминуты до окончания матча. Тогда счет был 1:1. Об этом передает местное издание NewsRoom Kharkiv.

К начавшейся драке тут же присоединились другие спортсмены, которые пытались разнять дерущихся и оттащить разбушевавшегося Деменского от представителя другой команды.

Когда жесткая потасовка была прекращена, контрольно-дисциплинарный комитет турнира принял решение о бессрочной дисквалификации агрессора. В турнирной таблице указано, что матч завершился со счетом 0:0.

Видео: В Харькове на матче по футзалу произошла драка

Напомним, недавно в Украине на футбольном матче вспыхнул расистский скандал с разборками.

Ранее сообщалось, что легендарный футболист в форме российской команды устроил драку на Волыни.