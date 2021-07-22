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В Харькове "домашняя" бойцовская собака покусала людей: жители дома боятся выходить из квартир (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Харькове собака стафтерьер в подъезде напала на мужчину и женщину. Двоих пострадавших забрала скорая.

Об этом сообщили в Telegram-канале Харьков Life.

Так, инцидент произошел в многоэтажке на улице Героев Сталинграда.

По словам соседей, хозяин пса имеет еще одну собаку и часто выпускает животных самих в подъезд. Также они добавляют, что воспитание животных мужчина не занимается.

Кроме того, владелец собак часто выпускает их в подъезд, где те справляют нужду.

А в частности сегодня, они напали на человека.

Как рассказали очевидцы, собака покусала людей за лицо и ноги, а помочь пострадавшим соседи не смогли, потому что неуправляемый пес бегал по этажам дома.

Жители дома говорят, что они боятся выходить из квартир. А в полиции на их жалобы не реагируют.

В комментариях пользователи отреагировали на инцидент.

  • Я боюсь собак, и таких хозяев наказала бы. На месте тех людей могли оказаться кто угодно. А если дети?;
  • Перестрелять собак, и хозяев заодно, за их поступки;
  • Хотела донести, что в этом случае все зависит от хозяина, а не собаки;
  • Самое страшное, что собаки не виноваты в том, что их воспитывают неправильно;
  • Какой ужас! Это мог быть ребенок.

Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина ехал в метро с большой собакой без намордника, чем возмутил пассажиров.

Мы также писали о том, что в Сумах охранник стройплощадки натравил собак на мужа с 8-летней дочерью.

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