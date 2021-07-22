В Харькове "домашняя" бойцовская собака покусала людей: жители дома боятся выходить из квартир (видео)

В Харькове собака стафтерьер в подъезде напала на мужчину и женщину. Двоих пострадавших забрала скорая.
Об этом сообщили в Telegram-канале Харьков Life.
Так, инцидент произошел в многоэтажке на улице Героев Сталинграда.
По словам соседей, хозяин пса имеет еще одну собаку и часто выпускает животных самих в подъезд. Также они добавляют, что воспитание животных мужчина не занимается.
Кроме того, владелец собак часто выпускает их в подъезд, где те справляют нужду.
А в частности сегодня, они напали на человека.
Как рассказали очевидцы, собака покусала людей за лицо и ноги, а помочь пострадавшим соседи не смогли, потому что неуправляемый пес бегал по этажам дома.
Жители дома говорят, что они боятся выходить из квартир. А в полиции на их жалобы не реагируют.
В комментариях пользователи отреагировали на инцидент.
Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина ехал в метро с большой собакой без намордника, чем возмутил пассажиров.
Мы также писали о том, что в Сумах охранник стройплощадки натравил собак на мужа с 8-летней дочерью.