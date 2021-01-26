В Харькове детей забрали из жутких условий проживания: питались убитыми собаками

В центре Харькова дети жили в диких условиях (Коллаж РБК-Украина)

В Харькове сотрудники ювенальной превенции забрали детей из квартиры, которая была завалена мусором. Дети питались объедками и жили в условиях жуткой антисанитарии, при этом у них есть мама и бабушка.

Как рассказал блогер Иван Выризуб на своей странице в Instagram, дети проживали в центре города с мамой и бабушкой. В квартире было 4 собаки, которые какали и писали в том же помещении, их не выводили на улицу. Мало того, этих собак потом убивали и употребляли в пищу.

"Забрали с помойки детей, дети питались убитыми собаками. Квартира полностью завалена мусором, сотрудники полиции еле открыли дверь. 4 собаки какали и писали там, где живут. На улицу не выходили. Собак убивали в квартире и ели их", - рассказал блогер и разместил видео.

На кадрах видно квартиру, в которой видно сотни тараканов, все помещение завалено бытовым и органическим мусором.

Известно, что в этой квартире проживает пятеро детей, но на момент визита сотрудников ювенальной превенции, двух их них не было дома. Как сообщила мать, они находятся под присмотром социальных служб. Еще одна девочка якобы в больнице.

За детьми приехали медики и выяснилось, что малыша не во что одеть. Как рассказала мама, она уже два года живет без государственной помощи. Малыша завернули в одеяло и надели на него жилетку одного из мужчин, который присутствовал при изъятии детей.

Соседи рассказали, что они неоднократно вызывали полицию, но патрульные отказывались заходить в жилье, объясняя это тем, что там жутко воняет. Также выяснилось, что с апреля 2020 года женщину пытаются лишить родительских прав.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве мать бросила 10-летнего сына на произвол судьбы.

А также рассказывали о том, что под Харьковом родители оставили без еды на два дня малышей.