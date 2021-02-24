В Харькове депутата вынесли с трибуны за "государственный переворот": видео драки

Андрей Лесик вышел к трибуне и начал говорить на русском языке. Ему сделали замечание, и попросили перейти на государственный язык, но он отказался.

Кроме того, депутат начал говорить о преследовании его соратников со стороны СБУ. Потом он назвал события Майдана государственным переворотом, и депутаты от "Европейской солидарности" блокировали трибуну вместе с представителями организации "фрайкор".

В Харькове депутата ОПЗЖ Андрея Лесика вынесли с трибуны (видео: YouTube)

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