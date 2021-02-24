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В Харькове депутата вынесли с трибуны за "государственный переворот": видео драки

Автор: Styler

В среду, 24 февраля, на сессии Харьковского горсовета депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" Андрея Лесика вынесли с трибуны. Его прервали после того, как он назвал Майдан государственным переворотом.

Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале "Суспільне Харків".

Андрей Лесик вышел к трибуне и начал говорить на русском языке. Ему сделали замечание, и попросили перейти на государственный язык, но он отказался.

Кроме того, депутат начал говорить о преследовании его соратников со стороны СБУ. Потом он назвал события Майдана государственным переворотом, и депутаты от "Европейской солидарности" блокировали трибуну вместе с представителями организации "фрайкор".

В Харькове депутата ОПЗЖ Андрея Лесика вынесли с трибуны (видео: YouTube)

Пользователи сети прокомментировали этот инцидент.

  • Партия ОПЗЖ - проявление последних жизненных функций;
  • Удивительно, что украинская земля еще не прибила, а украинское небо еще не раздавило его!!!
  • Лица ОПЗЖ. Им пофиг на законы и государство. Они не уважают ни народ, ни страну;
  • Я вижу его постоянно выносят с зала;
  • Позор!!!

Напомним, в Верховной Раде в пятницу, 5 февраля, депутаты устроили потасовку из-за запрещенных каналов Виктора Медведчука.

Мы также писали о том, что в Одесском областном совете депутаты снова устроили драку. Во время второй сессии они блокировали трибуну, били стекла, скандалили и пускали в ход кулаки.

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