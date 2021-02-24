В Харькове депутата вынесли с трибуны за "государственный переворот": видео драки
В среду, 24 февраля, на сессии Харьковского горсовета депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" Андрея Лесика вынесли с трибуны. Его прервали после того, как он назвал Майдан государственным переворотом.
Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале "Суспільне Харків".
Андрей Лесик вышел к трибуне и начал говорить на русском языке. Ему сделали замечание, и попросили перейти на государственный язык, но он отказался.
Кроме того, депутат начал говорить о преследовании его соратников со стороны СБУ. Потом он назвал события Майдана государственным переворотом, и депутаты от "Европейской солидарности" блокировали трибуну вместе с представителями организации "фрайкор".
В Харькове депутата ОПЗЖ Андрея Лесика вынесли с трибуны (видео: YouTube)
Пользователи сети прокомментировали этот инцидент.
- Партия ОПЗЖ - проявление последних жизненных функций;
- Удивительно, что украинская земля еще не прибила, а украинское небо еще не раздавило его!!!
- Лица ОПЗЖ. Им пофиг на законы и государство. Они не уважают ни народ, ни страну;
- Я вижу его постоянно выносят с зала;
- Позор!!!
Напомним, в Верховной Раде в пятницу, 5 февраля, депутаты устроили потасовку из-за запрещенных каналов Виктора Медведчука.
Мы также писали о том, что в Одесском областном совете депутаты снова устроили драку. Во время второй сессии они блокировали трибуну, били стекла, скандалили и пускали в ход кулаки.