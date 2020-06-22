В Харькове чернобыльцы не хотят делить больницу с зараженными COVID-19

В Харькове чернобыльцы против поселения в больницу людей с COVID-19 (коллаж: РБК-Украина)

В Харькове произошли столкновения полиции с протестующими чернобыльцами

В Харькове в понедельник, 22 июня, чернобыльцы заблокировали открытие диспансера радиационной защиты для приема пациентов, у которых подтвердили коронавирус.

Протестующие вышли к больнице с плакатами "Руки прочь от Чернобыльской больницы Харькова", "Требуем исполнения Конституции и законов Украины". Об этом сообщает Суспільне Харків.

В Харькове чернобыльцы против поселения в больницу людей с COVID-19 (фото: suspilne.media)

По словам чернобыльцев, больница не отвечает требованиям для борьбы с СOVID-19. Кроме того, здание расположено слишком близко к городскому парку, а среди персонала диспансера отсутствуют инфекционисты.

В Харькове чернобыльцы против поселения в больницу людей с COVID-19 (фото: suspilne.media)

"В условиях, когда на лечении в диспансере находятся люди, которые не инфицированы на СOVID-19, власть фактически совершает покушение на акт биологического терроризма. И она обязательно понесет за это неотвратимое наказание!", - говорится в обращении протестующих.

В Харькове чернобыльцы против поселения в больницу людей с COVID-19 (фото: suspilne.media)

По их словам, у власти есть возможность разместить больных коронавирусом в других лечебных учреждениях города и области. При этом некоторых из них даже пустуют.

По информации директора медучреждения Ирины Пироговой, сейчас на лечении находится около 40 чернобыльцев.

В областной администрации сообщили, что областная инфекционная больница не справляется с наплывом пациентов. Поэтому получилась такая ситуация. Стоит отметить, что это единственная больница, которая принимает больных СOVID-19. Сейчас там 246 пациентов, а реанимацию пришлось расширить для 12 человек, хотя она рассчитана на шестерых.

Возле диспансера также произошли столкновения между полицией и чернобыльцами.

Напомним, в Минздраве выяснили причину рекордной заболеваемости COVID-19.

Ранее ученые сообщили, что коронавирус может исчезнуть сам по себе.

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Автор: Роман Мирончук