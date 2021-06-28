В Харькове бывший "коп" с друзьями избили парня до состояния комы за украденный телефон (видео)

Трое мужчин в Харькове обвинили парня в краже телефона и избили до полусмерти.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Труха".
Так, потерпевший якобы украл у бывшего полицейского из Запорожья телефон стоимостью 20 тысяч гривен. Мужчина нашел похитителя и вместе со своими друзьями хотел вернуть гаджет.
Но полицейский получил отказ и они начали бить и душить обидчика.
На видео видно, как очевидцы требовали прекратить издевательства, но на них не реагировали.
На место вызвали правоохранителей. Фигурантов самосуда задержали, а бессознательного "вора" забрала скорая.
Утром, 28 июня, медики рассказали, что мужчина пришел в сознание.
В комментариях пользователи поражены от поступка мужчин и пишут, что свои действия их посадят надолго.
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