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В Харькове бывший "коп" с друзьями избили парня до состояния комы за украденный телефон (видео)

Автор: Тетяна Самарук

Трое мужчин в Харькове обвинили парня в краже телефона и избили до полусмерти.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Труха".

Так, потерпевший якобы украл у бывшего полицейского из Запорожья телефон стоимостью 20 тысяч гривен. Мужчина нашел похитителя и вместе со своими друзьями хотел вернуть гаджет.

Но полицейский получил отказ и они начали бить и душить обидчика.

На видео видно, как очевидцы требовали прекратить издевательства, но на них не реагировали.

На место вызвали правоохранителей. Фигурантов самосуда задержали, а бессознательного "вора" забрала скорая.

Утром, 28 июня, медики рассказали, что мужчина пришел в сознание.

В комментариях пользователи поражены от поступка мужчин и пишут, что свои действия их посадят надолго.

  • За избиение человека мужчинам грозит уголовная ответственность.
  • Какой ужас, куда мир катится
  • За такое ей посадят. Групповое организованное избиение с элементами пыток
  • А виной тому полиция, которая ничего не делает.

Ранее мы сообщали, что девушки устроили массовую драку в центре Киева.

Также "вечеринка" в Киеве закончилась массовой дракой.

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