В Харькове больница в первый же день полностью заполнилась зараженными COVID: "медики валятся с ног"

В Харькове снова открылся для лечения пациентов с COVID-19 Областной специализированный диспансер радиационной защиты населения или, как его называют "чернобыльская" больница. В частности, в первый же день работы он полностью заполнился тяжелыми больными, нуждающимися в кислороде.
Об этом в своем Facebook сообщила заместитель директора больницы Елена Омельяненко.
Так, она рассказала, что за сутки больница приняла 141 человека с коронавирусом.
"Врачи, медсестры, санитары к концу смены просто падают с ног. Очередь из машин скорой помощи показывали во всех новостях", – написала Омельяненко.
Она призвала украинцев не пренебрегать средствами индивидуальной защиты и не посещать общественные мероприятия, чтобы не подвергать опасности себя и окружения.
В комментариях пользователи пишут, что много больных из-за того, что люди не придерживаются масочного режима.
Ранее мы сообщали, что Украина заняла девятое место в мире по новым случаям COVID-19.
Также мы писали, что эксперты назвали три главные цели вакцинации от COVID-19.