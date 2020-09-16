В Харькове на "аллее наркоманов" подростки избили "копов": напились боярышника

Драка в Харькове между полицией и подростками произошла вечером 15 сентября. Как сообщается, конфликт между подвыпившими подростками и охранниками в одной из аптек произошла на проспекте Тракторостроителей около девяти часов вечера. По официальной информации ссора завязалась из-за того, что охранники не пустили юношей 17-ти и 18-ти лет в аптеку. Причиной тому стало неадекватное поведение со стороны подростков. Подробности рассказывает местное издание "АТН".

Сообщается, что после того, как юношей не пустили в аптеку, они стали цепляться к прохожим. Один из очевидцев вызвал полицейских. Как сообщает пресс-офицер Московского ОП Эвелина Черепахина, полицейские только защищались.

"Они попытались прекратить их противоправные действия, в результате чего произошла драка. Они бросились на стражей порядка, правоохранители не били их, они только оборонялись", - отмечает пресс-офицер.

Также она добавила, что в результате избиения пострадало два сотрудника полиции. У них диагностированы телесные повреждения, у одного из них - сотрясение мозга.

"Сейчас он находится в больнице. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное", - добавила Черепахина.

Местные жители рассказывают, почему местную аллею прозвали "аллеей наркоманов" и почему ее все обходят стороной.

"Это нормально на этом базаре 8 аптек и 8 ломбардов? Вот эта аллея знаете как называется? "Аллея наркоманов". Она так и называется, ее все знают как " Аллея наркоманов". Боярышник продают всем подряд, который как наркотик, слышала, что и наркотики продают", - отмечает Ирина.

Драка в Харькове между полицией и подростками

Уже сутра 16 сентября аптека закрыта. По факту нападения на полицейских открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее правоохранители задержали мужчину по подозрению в нападении на полицейских во время столкновений в Харькове.

Также мы сообщали, что неадекватный водитель кусал и бил полицейских.