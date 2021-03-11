В Харькове в 11-й раз избили журналиста: опять двое и снова сзади

"Опять во дворе, опять двое и снова сзади! С 11-м нападением меня! Видео позже", - написал журналист в соцсети и опубликовал фото.

Алексея Кусова снова избили (фото: facebook.com/pro100juneor)

Напомним, что в апреле 2020 года журналист уже заявлял о нападении на себя. Тогда журналиста также якобы избили двое злоумышленников и украли у него 40 тысяч гривен. В полиции сказали, что Кусов инсценировал нападение.

По словам правоохранителей, он инсценировал нападение на себя, чтобы повысить собственный рейтинг и привлечь внимание к своей деятельности. Было начато расследование по ч.1 ст. 383 УК Украины – заведомо ложное сообщение о совершении преступления. Интересно, что якобы украденные деньги журналист обнаружил потом у себя дома в барсетке.